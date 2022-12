Knot (DNB): nog geen einde aan renteverhogingen

De Europese Centrale Bank is nog niet klaar met het verhogen van de rente, waarschuwt DNB-president Klaas Knot in de Financial Times. Hij verwacht de piek in de zomer. Dit jaar schroefde de ECB de rente al met 2,5 procentpunt op tot 2 procent.