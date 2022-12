Savills: wetgevingsdeadlines risico voor waarde vastgoed

In Nederland heeft 10 procent van de kantoorgebouwen niet het vereiste EPC-label C en heeft 30 procent überhaupt nog geen label registratie. Gelet op de regulering en handhaving, in Nederland vastgelegd in het Bouwbesluit van 2012, vormt dit een bedreiging voor de waardeontwikkeling.