Vastgoedbeleggingsmarkt normaliseert: herstel in tweede helft 2023

De milde recessie in het laatste kwartaal van 2022 zal zich voortzetten in het eerste kwartaal van 2023. Voor de vastgoedsector voorziet internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield dat de sector sneller anticipeert op de huidige economische teruggang dan bij voorgaande crises, waardoor in de tweede helft van 2023 herstel op de vastgoedmarkt kan plaatsvinden.