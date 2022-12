Franse partij koopt twee kantoren van Marathon

Bryant Park Maxima, een vennootschap in eigendom van fondsen die worden beheerd door de in New York gevestigde vermogensbeheerder Marathon, heeft twee gebouwen in dezelfde straat in het Utrechtse Papendorp verkocht aan de Franse fondsbeheerder Sofidy. Beide panden zijn door Marathon 'fundamenteel geherpositioneerd'.