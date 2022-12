Françoise Dechesne nieuwe directeur winkelcentrum Zuidplein

Françoise Dechesne wordt per 1 januari 2023 aangesteld als directeur/bestuurder van de VvE Winkelcentrum Zuidplein (ruim 60.000 m2) in Rotterdam. Op dezelfde datum is Colliers Property Management verantwoordelijk voor het vastgoed- en VvE management.