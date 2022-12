Vastgoed Belang mijdt activistische koers: 'Praten, niet procederen'

De Eerste Kamer stemde dinsdag in met de Overbruggingswet box 3. Vastgoed Belang-voorzitter Jack de Vries is teleurgesteld na deze zoveelste politieke tegenslag, maar ziet geen heil in een rechtszaak tegen de staat of een meer activistische koers. ‘We willen een serieuze gesprekspartner blijven.’