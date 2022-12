Groep jongeren die geen woning vindt, is verdubbeld sinds 2015

Het aantal jongeren dat graag een nieuwe woning wil, maar deze niet kan vinden, is in de afgelopen zes jaar verdubbeld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wilde in 2021 bijna 11 procent verhuizen, maar lukte dit niet. In 2015 zocht bijna 5 procent naar een nieuwe woning maar kon deze niet vinden. Vorig jaar was dat 11 procent.