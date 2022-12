Beleggers moeten mogelijk extra aflossen door hogere puntengrens

Als de reguleringsplannen doorgaan, dalen de huren van zo’n 300.000 voornamelijk particuliere huurwoningen. Als daardoor de waarde van het onderpand niet meer in verhouding staat tot de hypotheek, kunnen banken klanten mogelijk vragen extra af te lossen. Of ze dat gaan doen, is nog de vraag.