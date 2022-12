Co-Office huurt 1.000 m2 in Keynes-gebouw

Co-Office trekt per 1 juli in het Keynes-gebouw aan het John M. Keynesplein 4-10 in Amsterdam-Riekerpolder. Co-Office heeft een langjarig huurovereenkomst getekend voor 1.000 m2 kantoorruimte op de derde verdieping.