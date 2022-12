DNB: huizenprijzen gaan in twee jaar meer dan 6 procent omlaag

De huizenprijzen gaan niet alleen volgend jaar, maar waarschijnlijk ook het jaar daarna duidelijk omlaag. De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht in een nieuw rapport dat woningen in twee jaar meer dan 6 procent minder waard zullen worden, ondanks dat het leven over de gehele linie wel duurder wordt.