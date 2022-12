Cabot koopt logistiek pand van transportbedrijf in Steenbergen

Cabot Properties heeft de beleggingsportefeuille in Nederland uitgebreid met een logistieke locatie aan de Mosquitostraat 7 in Steenbergen. Het gebouw omvat in totaal 6.559 m2 bestaande uit 6.470 m2 bedrijfsruimte en 89 m2 kantoorruimte.