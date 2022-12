Prijsstunter TK Maxx naar Utrechtse Oudegracht

De zogeheten 'off-price-retailer TX Maxx opent komend voorjaar de zestiende vestiging in Nederland, midden in de binnenstad van Utrecht. De nieuwe locatie van het warenhuis is aan de pleinzijde van de Oudegracht (nummer 147) in een historisch gebouw met uitzicht op de gracht.