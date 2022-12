Overheid, begin maar met sluiten eigen onduurzame kantoren

Klimaatconferenties hebben me altijd bevreemd. Prominenten arriveren per privéjet. Daarna vertellen ze dat we soberder moeten leven. Dit om te voorkomen dat onze planeet in een hel verandert. De bestrijding van klimaatverandering is schijnbaar zo belangrijk dat je er een extreme hoeveelheid CO2 voor mag uitstoten.

Dat is niet uit te leggen. Het zou een koud kunstje moeten zijn om dat drukke vliegverkeer rondom klimaatconferenties te elimineren. Tijdens de coronacrisis hebben we veel geleerd over werken op afstand. Je hoeft van zo’n conferentie alleen maar een digitaal evenement te maken. De CO2-voetafdruk van de conferentie zou er enorm door verkleinen. Wat weerhoudt onze leiders van een gedragsverandering?

Leiders ondermijnen eigen gezag

Geen idee, maar het doet me denken aan de houding Rules for thee but not for me. De diepste valkuil voor de bestuurders en zakenlieden die zich laten voorstaan op hun toewijding aan duurzaamheid. Die blindheid ondermijnt het gezag waarmee ze vertellen dat mensen op een andere manier moeten leven. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Doe je dat niet, wek je de indruk niet werkelijk te geloven in je boodschap.

Laat dat een waarschuwing zijn voor de Nederlandse overheden die moeten gaan handhaven op de verplichting van minimaal label C voor het gebruik van kantoren. De overheid loopt nog altijd niet voorop bij de verduurzaming van de kantorenvoorraad. Relatief weinig van haar kantoorobjecten hebben een energielabel C of beter, zo concludeerde Vastgoedmarkt herhaaldelijk op basis van gegevens van het Kadaster.

Overheid loopt risico

Verplaats je eens in een belegger die een kantoor bezit zonder het vereiste energielabel. In een gemeente waar ook onduurzame kantoren staan die eigendom van een overheid zijn. Op een dag staat de overheid bij je op de stoep. Met de boodschap dat je moet verduurzamen en anders een boete kunt verwachten, of zelfs het kantoor moet sluiten. Dan ben je waarschijnlijk benieuwd of die overheid zichzelf ook zo achter de broek zit.

Een overheid die de marktpartijen wel, maar zichzelf niet aanspreekt op de labelplicht, loopt een zeker risico. Is dit geen zelfbevoordeling? Of dat een juridisch argument is tegen boetes of andere maatregelen, valt te betwijfelen. Maar voor het gezag van die overheid zou het dodelijk zijn. Dat probleem kan de overheid voorkomen door te handhaven op basis van het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Of, nog beter: door nog strenger voor zichzelf te zijn dan voor andere eigenaren van kantoorgebouwen.

Goed voorbeeld geven is de uitdaging

In een tijd waarin prominenten nog bakken met CO2 produceren om naar een klimaatconferentie gaan, is het goede voorbeeld geven de grote uitdaging. Wat dat betreft biedt de inwerkingtreding van de labelplicht voor kantoren de Nederlandse overheden bijzondere kansen. Prima als alle eigenaren worden aangespoord om kantoren te verduurzamen. Maar de eerste sancties moeten zijn voor de overheden die dat hebben nagelaten. Dus als er onduurzame kantoren moeten worden gesloten, begin dan maar met die van de overheid.