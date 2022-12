Advocatenkantoor huurt anderhalve verdieping in Five55

Five55 is een kantoorgebouw van 27 verdiepingen aan de Blaak 555 in Rotterdam. De huurprijzen liggen op 200 euro per m2 per jaar. Windt Le Grand Leeuwenburgh is een Rotterdams advocatenkantoor, gespecialiseerd in de meest relevante rechtsgebieden voor ondernemers, het bedrijfsleven en investeerders.

Verhuurder Cromwell Property Group werd bij de totstandkoming van de overeenkomst geadviseerd door De Mik Real Estate Partners in collegiale samenwerking met Cushman & Wakefield. Windt Le Grand Leeuwenburgh werd begeleid door CBRE in samenwerking met Stone Projects.