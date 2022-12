Beleggers die geen deel zijn van de oplossing, zijn voor De Jonge een deel van het probleem

Natuurlijk was het geen toeval dat de reguleringsbom pas op de late vrijdagmiddag werd gedropt, toen praktisch heel Nederland al lang bezig was met het weekend of ene Lionel Messi. Dan heeft iedereen ruim 48 uur om de boel te laten bezinken. Tijd genoeg om te beseffen dat een balkonnetje straks toch maar even wat extra WWS-punten oplevert, schrijft redacteur woningmarkt Sander van der Ploeg van Vastgoedmarkt.