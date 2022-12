Grote bedrijven willen kwart kantoorruimte afstoten

Dat meldt vastgoedadviseur Asset Advisory Associates op basis van een Europese enquête in samenwerking met Urbanite Advisors. Gemiddeld bedraagt die verwachte afname bij de ondervraagde bedrijven in Nederland 26 procent. Voor 58 procent van de respondenten ligt die krimp zelfs tussen 25 en 50 procent.

De overgrote meerderheid van de ondervraagde bedrijven in Nederland denkt dat de oppervlakte kantoorruimte kleiner kan. Veertien van de vijftien ondervraagde bedrijven hebben hun huisvestingsstrategieën voor 2023 en daarna vastgesteld. Dertien corporates gaan hun oppervlakte kantoorruimte verminderen, één wil dezelfde oppervlakte aanhouden.

Heronderhandeling, onderverhuur en minder vestigingen

‘Ik verwacht een geleidelijke reductie van hun oppervlakte kantoorruimte in de komende drie jaar’, zegt Herman van den Berg. Hij is partner bij Asset Advisory Associates en founding father van eindgebruikersplatform Creme Nederland (Corporate Real Estate Management Executives). ‘Deels zal die vermindering plaatsvinden via heronderhandeling bij de verlenging van aflopende contracten, deels via onderverhuur en deels via het verminderen van het aantal vestigingen.’

In Nederland zijn grote bedrijven naar verhouding voortvarend: 92 procent van de ondervraagden meldt beleid te hebben te hebben vastgesteld voor werken op afstand. In Europa ligt dat aandeel lager: 75 procent. De verwachte reductie van kantoorruimte bedraagt in Europa 20 procent.

Veel afstandswerk in Nederland

Grote bedrijven in Nederland tonen dan ook een relatief hoge bereidheid om afstandswerk toe te staan. In Europa gaan de ondervraagden uit van 2,2 tot 2,4 dagen per week. Nederland zit met 2,4 dagen per week helemaal aan de bovenkant van die bandbreedte.

De mate waarin de werknemers terugkeren naar kantoor blijft nog steeds achter bij de verwachtingen. De ondervraagden directeuren corporate vastgoed in Europa geven aan dat de terugkeerratio ongeveer 40 procent bedraagt.

Lees ook:

Maar die schatting is volgens Urbanite Advisors veel te hoog. De vastgoedadviseur wijst op de praktijk bij advocatenkantoren, een categorie bedrijven waar relatief weinig werk op afstand gebeurt. Zelfs bij advocatenkantoren is minder dan de helft van de werknemers teruggekeerd naar kantoor. Voor bedrijven met meer dan 5.000 werknemers ligt dat aandeel op 35 procent. In Nederland zitten werknemers, gemeten over alle categorieën grote bedrijven, zelfs maar 34 procent van de tijd op kantoor.

Kansen voor flexkantoren

De huisvestingsplannen van de corporates bieden kansen voor aanbieders van flexibele kantoorruimten. De helft van de ondervraagde bedrijven in Nederland zal co-working toestaan. Twee derde maakt deze keus om de oppervlakte van het kernkantoor te verminderen. De helft doet dat ook om dichter bij talent te zitten. Niet alleen in andere steden, maar zelfs in andere landen.

Het gebruik van de fiets naar en van het kantoor wordt steeds belangrijker. In Nederland hebben bijna zes op de tien ondernemingen beleid om dat aan te moedigen. Bijna allemaal willen ze de faciliteiten daarvoor verbeteren. Bedrijven die deze voorzieningen nog niet hebben, willen daar alsnog voor zorgen.