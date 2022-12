Jeroen Lokerse: ‘Niet verwacht dat transacties zo zouden terugvallen’

Ondanks de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen heeft vastgoedadviseur Cushman & Wakefield een goed jaar achter de rug. 'Maar we hadden niet verwacht dat capital markets zo zou terugvallen. Driekwart van de transacties wordt op dit moment heroverwogen, zegt Jeroen Lokerse, ceo Cushman & Wakefield Nederland, in een terugblik op het afgelopen jaar.