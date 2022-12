‘Coronatijd was goed moment om winkelcentrum Almere te kopen’

Deze zomer verkocht URW het winkelcentrum in Almere Stad voor 155,7 miljoen euro aan de relatief onbekende belegger UMB Group. De nieuwe eigenaar ontvouwt tegenover Vastgoedmarkt de plannen voor het winkelcentrum. 'We willen meer leisure en een grotere variëteit in huurders.’