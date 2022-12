Hoge rente bedreigt woningbouw: 'miljard euro minder geïnvesteerd'

De prijzen van woningen liggen hoger dan de prijzen die beleggers kunnen betalen, merkt hoofd woningbeleggingen Bas Wilberts van Savills op. Geld lenen is duurder en banken stellen strengere eisen. Bouwprojecten worden volgens Wilberts uitgesteld of zelfs geschrapt. ‘Daardoor lopen nieuwe betaalbare woningen vertraging op en kunnen bijvoorbeeld ouderen niet doorstromen naar een appartement.’ Uit cijfers van Savills blijkt dat er in jaren niet zo weinig is geïnvesteerd in de woningmarkt als nu.

Vastgoedadviseur Colliers ziet beleggingen in woningen dit jaar met een miljard dalen, tot 3 miljard euro. ‘Dat is een flinke daling en vorig jaar was al een slecht jaar’, concludeert onderzoeker Madeline Buijs. Deze bevindingen worden bevestigd door andere marktpartijen die BNR sprak.