Pieter Hendrikse: ‘Je kunt niet doorgaan met pleisters plakken'

Om de problemen op de woningmarkt en andere ruimtelijke issues op te lossen is een strakke regie nodig. Een Ruimtelijk Management Team dat Hugo de Jonge ondersteunt met de enorme ruimtelijke vraagstukken waarvoor we staan, missen we, zegt Pieter Hendrikse, ceo van JLL, in een terugblik op het afgelopen jaar.