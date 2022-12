Marco Hekman en Erik Langens: ‘Vastgoed in Den Haag nog steeds in verdomhoekje’

We moeten niet te veel naar de fouten van het verleden kijken. Als we echt meer woningen willen bouwen en beter met onze ruimte willen omgaan, zullen we met z’n allen creatiever moeten zijn en duurzaamheid serieuzer moeten nemen. Dat zeggen Marco Hekman, ceo CBRE Nederland, en Erik Langens, executive director Capital Markets in een terugblik op 2022.