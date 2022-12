Dirk Bakker: ‘Voor 2023 ga ik vooralsnog uit van een lichte recessie’

’Ruim 20 procent meer omzet, onze winst is verdubbeld en we hebben 10 procent meer medewerkers dan in 2021’. Dat is, samengevat, zoals Dirk Bakker, de ceo van Colliers, het afgelopen jaar voor zijn onderneming ziet.