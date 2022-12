IMF: grotere kans dat groei wereldeconomie onder 2 procent zakt

De laatste keer dat dit gebeurde was tijdens de uitbraak van het coronavirus en de wereldwijde financiële crisis van 2009.

De grootste economieën van de wereld worstelen met de gevolgen van de inval van Rusland in Oekraïne. Daardoor rijzen de kosten voor voedsel en energie de pan uit. Naast de hoge inflatie kampt vooral China nog met de impact van de coronapandemie. Het strenge beleid van Beijing om verspreiding van het virus tegen te gaan raakt onder andere de productiviteit van het land.

‘De kans dat de groei nog verder vertraagt en onder de 2 procent komt, was één op vier’, zei Georgieva op de Reuters NEXT-conferentie, verwijzend naar de recente verwachtingen van het fonds voor 2023. ‘Als we naar de meest recente indicatoren kijken, maken we ons zorgen dat deze kans nog iets groter wordt.’

Krimp economie

Het IMF verwacht dat meer dan een derde van de wereldeconomie dit jaar of volgend jaar zal krimpen. Daarbij zullen de economieën de Verenigde Staten, de Europese Unie en China naar verwachting stagneren. Mogelijk is ook hier straks sprake van krimp. Vooral de situatie in China is volgens het IMF zorgwekkend. Vooral omdat erop gerekend werd dat 35 tot 40 procent van de wereldwijde groei afkomstig was van de groei van de tweede economie van de wereld.

Het IMF geeft in januari een update van zijn economische vooruitzichten.