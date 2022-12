Michael Hesp: 'De focus ligt steeds meer op de vier grote steden'

Michael Hesp keert na achter jaar bij CBRE IM terug op het oude nest bij Fakton. Na zijn studie begon hij daar in 2006 als junior vastgoedadviseur. Nu gaat hij zich bij Fakton bezighouden met kennisontwikkeling en nieuwe business. Vastgoedmarkt spreekt met hem over zijn carrière, de ontwikkelingen in de vastgoedsector en de toekomst.