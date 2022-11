Coolsingel kijgt grootste Zara-vestiging van het land

Redevco Nederland en moderetailgroep Inditex hebben een huurovereenkomst gesloten voor het winkelgebouw aan de Coolsingel 80 in Rotterdam, waar nu nog C&A gevestigd is. Daar gaat Inditex een flagshipstore van Zara vestigen. Het wordt een van de grootste van Inditex ter wereld en de grootste in Nederland. De opening is voorzien in het najaar van 2023.