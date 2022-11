Nederlandse vastgoedsector: van jager gejaagde geworden

Nederlands vormde in mijn beginjaren zo´n beetje de voertaal op de Boulevard de la Croisette in Cannes tijdens de Mipim. Enthousiast pratend over hun jongste vastgoeddeals in Warschau, Riga, Praag, Milaan, Berlijn, Dubai, Londen, Denver of Bangkok paradeerde een eindeloze stoet landgenoten luidruchtig over de fraaie boulevard. Her en der voor de dure hotels uit het Belle Epoque stonden de bolides met Nederlands kenteken keurig geparkeerd. Binnen hield Vastgoedmarkt onder leiding van toenmalig hoofdredacteur Ruud de Wit samen met de vier grote steden en Buck Consultants International seminars over de aantrekkelijkheden van de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt, en wat al niet meer. Onder veel bier en wijn werden de zaken tot diep in de nacht doorgenomen in Caffe Roma.

Toonaangevend

Nederland zette in die gedenkwaardige jaren de toon in de Europese vastgoedsector. Gefaciliteerd door de omvangrijke vaderlandse pensioensector, nadat het mogelijk was geworden indirect in vastgoedfondsen te beleggen, die wél volop gebruik konden maken van externe financiering als ‘hefboom’ voor extra rendement. Niet geheeld toevallig zagen de twee belangrijkste brancheverenigingen in de Europese vastgoedsector, Epra en Inrev, rond de eeuwwisseling het levenslicht in Amsterdam.

Boegbeeld was ING Real Estate, destijds het grootste vastgoedbedrijf ter wereld. Maar ook onder andere Rodamco Europe, Corio, Bouwfonds, Multi Corporation en vele kleine partijen timmerden internationaal aan de weg. Nederlandse vastgoedbeleggers richtten de blik ook op de tien nieuwe lidstaten in Centraal en Oost-Europa, in mei 2004 toegetreden tot de EU. Met vooruitziende blik wijdde Vastgoedmarkt in een speciale Engelstalige Expo Real ‘Enlargement EU’-uitgave er al in oktober 2003 veel aandacht aan. Drie jaar later lanceerde Vastgoedmarkt inspelend op de golf van internationalisering VGM Real Estate, een internationaal vakblad, dat in 2012 helaas teloor ging bij gebrek aan adverteerders. Jammer, ook voor mij, want ik schreef er graag en veel voor.

Zlote Tarasy

Uithangbord van de Nederlands expansiedrift vormde winkelcentrum Zlote Tarasy in Warschau. Dat gemengde winkel en kantorenproject van 225.000 m2 met de schitterende glazen koepel werd in 2007 door ontwikkelaar ING Real Estate voor 475 miljoen euro verkocht. Het is nog altijd eigendom van Unibail-Rodamco-Westfield, waarin Rodamco Europe in 2007 opging, al heette die Frans-Nederlandse fusiecombinatie toen nog Unibail-Rodamco.

Paaldansende vastgoedadvocaat

Ook de toen nog uitbundig groeiende sector van particuliere vastgoedfondsen kende zijn ‘Drang nach Osten’. Zo herinner ik mij nog vrij levendig een reisje naar een woningproject in Riga van initiatiefnemer Global State Investments uit Weesp. Het nog te ontwikkelen cv-project van 35 miljoen euro lag aan een meer, op een drassig grondstuk, nabij de Letse hoofdstad. Van de partij ook Dion Bartels, die in vele vastgoedcv’s als belegger zat, waaronder vastgoed-CV €-stone Balozi Titurgas van Global State. Met zijn Vereniging Vastgoed Participanten (VVP) en ‘zwarte’ lijst streed de gedreven vastgoedadvocaat tegen malafide vastgoedfondsen. Flink in de olie verjoeg hij die doordeweekse avond de verveeld dansende dame in een Rigase nachtclub van haar paal om eigenhandig een wervelende act te geven. Het opmerkelijke tafereel werd met stijgende ontzetting bekeken door de uitsmijters. Met veel gepraat konden wij de kleerkasten nog net ervan weerhouden het olijke snuitje van de gevreesde vastgoedadvocaat duurzaam te verbouwen.

Schandalen

Criminaliteit, fraude en misstanden in het vastgoed waren in die wilde jaren aan de orde van de dag, helemaal toen het allemaal wat minder ging en het vuil boven kwam drijven. Zo kruiste Bartels en zijn VVP de degens met onder andere: Lemmens Groep, Royal Dubai, Golden Sun, Palm Invest, Homburg, Euro American, B&S Vastgoed, TRE Investments en French Investments Management. De cv-sector zou het negatieve imago nooit te boven komen en vormt nog altijd slechts een schaduw van wat het ooit was.

Richard Homburg bleek net een brug te ver. Bartels werd ongenadig door de vastgoedmagnaat aangepakt. De Raad van Discipline schorste hem, Bartels Advocaten ging failliet en de schrik van de vastgoedsector moest in 2010 aan de slag als verkoper van bankstellen bij de landelijke meubelketen Seats and Sofas.

Diederik Stradmeijer

Ook de institutionele sector bleek bepaald niet lelieblank. Mijn eerste interview voor Vastgoedmarkt hield ik uitgerekend met Diederik Stradmeijer, toenmalig directeur Bouwfonds Property Development, die ik onder de kop ‘We doen het goed of we doen het niet’ zijn internationale plannen uit de doeken liet doen. Vanwege zijn rol in de Klimop-affaire, het enorme schandaal rond Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds, werd Stradmeijer ruim tien jaar later in hoger beroep veroordeeld tot 18 maanden. Maar hij was beslist niet de enige, ogenschijnlijk onkreukbare vastgoedman die achter tralies verdween. Dankzij strenge regelgeving en scherp toezicht is er op dat vlak gelukkig wel veel verbeterd.

Keerpunt in expansiedrift

Keerpunt van de Hollandse expansiedrift was de herfst van 2008. Die Expo Real, groter dan ooit, zal ik nooit vergeten. De sfeer van doom en gloom, van ‘we storten met z’n allen in het ravijn’, hing als donderkop boven de beursvloer in München. De maand ervoor ging Lehman Brothers failliet. De stand van Hypo Real Estate op de Expo 2008 was met linten afgezet. Precies het weekend ervoor was de vastgoedfinancier uit Beieren ternauwernood door de Duitse staat gered met een noodkrediet van 35 miljard euro.

Nederland frontaal geraakt

De Nederlandse vastgoedsector werd frontaal geraakt door de kredietcrisis en de lange nasleep van de financiële crisis. De effecten ervan waren tot zeker 2016 direct voelbaar in de markt, en onderhuids misschien wel tot op de dag van vandaag. De door zware afwaarderingen murw geslagen Nederlandse vastgoedsector verloor het zelfvertrouwen en trok zich achter de dijken terug. Wat overbleef aan expansie en overnamedrift werd gefnuikt in gebrek aan financiering. Het wreekte zich eens te meer dat Nederland slechts een handjevol, vooral grootbanken bezit, dat het loket collectief sloot toen het er op aankwam. En de crisis vervolgens eindeloos voort liet slepen onder het motto ‘extend en pretend’.

Onttakeld boegbeeld

Van jagers gejaagden geworden’, om de Franse schrijver Louis-Ferdinand Céline te citeren. Als voorwaarde van de verkregen staatssteun moest bijvoorbeeld ING op instignatie van Brussel ING Real Estate onttakelen. De omvangrijke vastgoedvermogenstak ING REIM ging naar het Amerikaanse CBRE Global Investors, het ontwikkelbedrijf werd in brokstukken verkocht, alleen het commercieel vastgoedfinanciersbedrijf bleef in eigen hand.

De Nederlandse pensioenreuzen verloren hun vertrouwen in de grote Nederlandse winkelcentrumbeleggers. Zo werd Rodamco Europe vlak voor de kredietcrisis in de armen geduwd van het Franse Unibail. Tegenstribbelend ging het zwaar in de problemen verkerende Corio enkele jaren later over naar het Franse Klépierre. Wat nu nog resteert van dat roemrijke verleden is een handvol Nederlandse winkelcentra van Franse bedrijven, en een tweede beursnotering van Unibail-Rodamco-Westfield in Amsterdam, naast Parijs. De ooit zo energieke en creatieve winkelcentrumontwikkelaar Multi kwam in Amerikaanse handen, verdween onder de radar, maar is sinds begin dit jaar, na de management-buy-out gelukkig weer volop actief.

Overal Zuidasjes

Glimmende kantoorgebouwen en winkelcentra. Daar draaide de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt lange tijd om. ‘De kantorencrisis die zich na de kredietcrisis voltrok duurde in Nederland ook veel langer dan in omringende landen, omdat elke gemeente zijn eigen Zuidasje had gebouwd tijdens de hosannajaren met torenhoog overaanbod als gevolg’, analyseerde ik in februari 2017 toen de kantorenmarkt eindelijk uit het dal kwam.

Stiefkindjes

Stiefkindjes bij Nederlandse beleggers waren logistiek en industrieel vastgoed. Best opmerkelijk het dedain, uitgerekend in de Toegangspoort van Europa! Iets was me als voormalig hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek en de industriële handelskrant Vraag & Aanbod extra bevreemdde en aan het hart ging. Toen ik in mijn begintijd een foto van een distributiecentrum op de voorpagina van het financieel katern wilde plaatsen vanwege een grote logistieke deal sprak de eindredacteur mij berispend toe. ‘Nee, zo’n saai gebouw op de cover kan echt niet.’

Meeste rendement

Logistiek is inmiddels al jaren op rij dankzij e-commerce één van de grootste en zelfs best renderende sectoren van Europa. Internationale beleggers zijn er gek op. Juist op logistieke centra in dat strategisch gelegen landje aan de Noordzee. ‘Geen plek voor Nederlandse logistieke vastgoedbelegger in eigen veilige haven’ kopte ik in september 2020 boven een groot artikel over de Nederlandse logistieke markt. Aanleiding was de verkoop van een Hema-dc door Altera Vastgoed aan het Amerikaanse Hines, de laatste logistieke bezitting van een Nederlandse vastgoedvermogensbeheerder.

Ontwikkelingsmarkt

Alleen in projectontwikkeling blazen Nederlandse vastgoedbedrijven nog een partij mee in de eigen logistieke markt. Internationale ambities hebben zij, zover mij bekend, geen van allen. Te ingewikkeld kennelijk. Maar ook in logistieke projectontwikkeling rukt de internationale concurrentie op met partijen als het Amerikaanse Panattoni. Zo zijn ook niet minder dan vier beursgenoteerde Belgische logistieke vastgoedondernemingen in Nederland actief, die ontwikkelen en beleggen in één hand houden: WDP, VGP, Montea en Intervest Offices/Industrial.

Dood in de pot

Dit brengt mij op het beursgenoteerde Nederlandse vastgoed, dat ik met de rubriek ‘Aanbevelingen analisten’ al die jaren op de voet heb gevolgd. Afgezien van de beursgang van CTP vorig jaar, het industriële en logistieke vastgoedbedrijf van Nederlandse miljardair Remon Vos dat vooral in Centraal- en Oost-Europa actief is, is het in de vastgoedhoek op het Damrak al vele jaren de dood in de pot. Buiten de ook alsmaar krimpende kantoorbelegger NSI en het eerder genoemde CTP, bestaat de beursgenoteerde sector hier louter uit retailfondsen, die allemaal zwaar te lijden hebben onder e-commerce en onderwaardering.

Vicieuze cirkel

Onze beursgenoteerde vastgoedfondsen zijn verstrikt geraakt in een vicieuze cirkel van krimp, verkoop van bezittingen en koersdalingen. Zo bedraagt de markwaarde van Vastned nu nog slechts 400 miljoen euro, die van NSI 480 miljoen euro. Het ooit zo sterk gediversifieerde en succesvolle Wereldhave, dat gek gemaakt door analisten zich volledig is gaan focussen op middelgrote winkelcentra, moet het tegenwoordig met slechts 550 miljoen euro aan beurswaarde doen. Terwijl de Brusselse miljardenfondsen – door Nederlanders in het verleden smalend ‘tuinkabouters’ genoemd – internationaal expandeerden en in alle segmenten van de Europese vastgoedmarkt actief zijn.

Verstoord vastgoedfeestje

Dankzij vele jaren van extreem lage rente zijn de vastgoedwaardes in alle sectoren, behalve retail, tot ongekende hoogtes opgestuwd, de zogenoemde assetinflatie. Met dank aan het ruime geldbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De prijzen van logistiek en residentieel vastgoed explodeerden helemaal, omdat in deze sectoren ook daadwerkelijk schaarste heerst. Maar de hoge inflatie, aangewakkerd door de dure energie als gevolg van de oorlog in Oekraïne, en rentestijgingen beginnen het vastgoedfeestje danig te verstieren. Nederland balanceert op de rand van een recessie. Grote beleggingstransacties zijn er nauwelijks meer, behalve in de logistiek, is het angstvallig stil. Ik voorzie flinke waardedalingen van 10 tot 20 procent.

Al met al is dit geen vrolijk verhaal geworden. Maar het waren en zijn natuurlijk wel gouden tijden voor deze nieuwsgierige journalist! En dan heb ik nog niet eens gehad over de stikstofcrisis, de wooncrisis, het dreigende stroominfarct, en alle bestaande en op handen zijnde regelgeving om de slag om de ruimte in banen te leiden. Zo heeft de verdozingsdiscussie de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen al sterk beperkt, wat de schaarste nog groter maakt.

Weinig goeds

Van het sterk verdeelde kabinet heeft de vastgoedsector waarschijnlijk weinig goeds te verwachten buiten nog meer verstikkende regelgeving, vrees ik. Het enige waarin deze bewindslieden verder buitengewoon bedreven lijken te zijn, is het maken van excuses aan jan en alleman. Liefst over zaken van eeuwen geleden in overzeese gebieden.

Hoog tijd om de blik eindelijk eens op de toekomst te richten. De uitdagingen zijn enorm. Zelf moet de in de hoek gedreven vastgoedsector om te beginnen de eigen zelfverzekerdheid hervinden. Samen een vuist maken, krachtig opkomen voor de eigen belangen, en ook weer eens over die dijken durven te kijken. Want daar ligt nog altijd een wereld vol kansen voor creatieve geesten. Zie onze zuiderburen!

Met pensioen

Deze memoires heb ik op verzoek van hoofdredacteur Servaas van der Laan geschreven, omdat ik 5 december met pensioen ga. Het is gelukkig niet mijn laatste bijdrage aan dit vakblad, waaraan ik zoveel te danken heb, want als freelance-journalist ga ik verder. Never a dull moment!