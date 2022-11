Atradius verlengt huur Amsterdams hoofdkantoor

Aspen Real Estate Investments heeft een huurovereenkomst gesloten met kredietverzekeraar Atradius voor de verlenging van 8.745 m2 kantoorruimte met bijbehorende parkeerplaatsen in kantoorgebouw DR/1 gelegen aan de David Ricardostraat 1 in Amsterdam Riekerpolder. De huurovereenkomst is gesloten voor een langjarige periode.