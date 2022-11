House of Products huurt bijna 2.300 m2 in Mijdrecht

H.O.P. House of Products heeft een huurovereenkomst gesloten voor een bedrijfspand aan de Ondernemingsweg 17 in Mijdrecht. De overeenkomst omvat in totaal 239 m2 kantoorruimte op de eerste verdieping en 2.035 m2 bedrijfsruimte verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping.