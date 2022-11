Knot: afkoeling economie hard nodig om inflatie omlaag te krijgen

De afkoeling van de economie die zich aftekende in het tweede kwartaal van dit jaar, is 'absoluut nodig' om de sterke prijsstijgingen van de afgelopen maanden onder controle te krijgen. Dat zegt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in een gesprek met de Tweede Kamer.