Indexatie, dure energie en lage bezetting: de gevolgen voor kantoren

‘Wie indexatie doorduwt, riskeert van koude kermis thuis te komen’

Pieter Hendrikse, ceo JLL Nederland:

‘De indexatie van huren in januari of februari volgend jaar heeft zeker impact. De verhuurder voelt zich verplicht die huurverhoging te vragen. Die heeft ook te maken met de hogere kosten in de gehele vastgoedketen. Die kosten moet je doorberekenen via de huur en dat gebeurt ook. Maar die verhuurder zal heel goed moeten kijken of de huurder het na de doorvoering van de indexatie nog wat langer kan uitzingen dan vandaag.

Het wordt een continue zoektocht naar het evenwicht tussen “ik voer die indexatie gewoon door” en “heb ik straks nog wel een goede huurder?” Want kan die huurder zo’n hogere prijs betalen naast de gestegen energiekosten? Of zit de verhuurder dan met een huurder die problemen heeft?

Voor startups en scale-ups is de huur een grote kostenpost

Het zal sterk afhangen van de levensfase van een onderneming. Voor de grote bedrijven die al vijftig of honderd jaar bestaan – de corporates, de instituten – zal het wel meevallen. Maar in een multitenantgebouw met start-ups en scale-ups ligt dat heel anders. Voor zulke bedrijven is de huur een grote kostenpost, omdat de locatie een belangrijk middel is om talent aan te trekken.

De verhoging van de huurprijs komt rechtstreeks in je winst- en verliesrekening. Als je daardoor verlies gaat maken in plaats van een klein beetje winst om door te groeien, zul je nog eens nadenken over de ruimte die je nodig hebt.

‘Een verhuurder die de verhoging zomaar doorduwt, riskeert ook dat de huurder voor de resterende termijn op een niet-marktconforme prijs zit. In plaats daarvan kan de verhuurder ook kijken naar andere mogelijkheden om de stijging van zijn eigen kosten te compenseren. En rekening houden met de financiële weerbaarheid van de huurder. Ga in overleg.

Wanneer een verhuurder vervolgens met zijn hand over zijn hart strijkt, getuigt dat niet alleen van klantvriendelijkheid. Je toont er ook ondernemerschap mee. Lef, verantwoordelijkheidsgevoel en het vermogen om de lange termijn voor de korte termijn te laten gaan. Dat komt allemaal op tafel.

In zo’n scenario kan het inderdaad zijn dat op je kantoorpand een financiering zit bij een bank die zich minder soepel opstelt dan jijzelf. Dat zou lastig zijn. Maar zet dat eens af tegen het risico dat je de huurder verliest en dat je daar geen opvolger voor vindt. Staat het pand leeg, dan komt die bank sowieso bij je langs. Dat wordt dan geen leuk gesprek. “Je houdt je niet meer aan ons leningconvenant. Het pand is nu van ons.”

Als verhuurder zou ik kijken naar het doel waarvoor ik het pand in eigendom heb. Als dat doel is om een onderneming een dak boven haar hoofd te bieden, voor hoelang had je dat gedacht? Is dat voor vier of vijf maanden? Of is dat voor tien, vijftien of veertig jaar, waarbij die onderneming ook fungeert als marketing van het gebouw? Het doel van het pand en de mogelijke bijdrage van een onderneming aan jouw pand zullen invloed hebben op de mate waarin verhuurders inflatie doorrekenen.

Houd er ook rekening mee dat de inflatie niet een probleem is voor de volledige periode waarin het gebouw er staat. Als je een schok wilt opvangen door de huurder tegen je in het harnas te jagen, kun je van een koude kermis thuiskomen. Kijk je naar de langetermijnrelatie en jouw verantwoordelijkheid naar de huurder, dan kun je er op termijn weleens warmpjes bij zitten.

Kijk je naar de langetermijnrelatie en jouw verantwoordelijkheid naar de huurder, kun je er op termijn wel eens warmpjes bijzitten

Als de huisvestingskosten door indexatie en energieprijsstijgingen bovenmatig worden, dan gaan mensen daar wat van vinden. Want er staat geen navenante inkomstenstijging tegenover. Dan kan het zijn dat ze zeggen: wij hoeven die vloer niet meer te hebben. Want door het thuiswerken zijn we al niet meer met zoveel mensen in deze totale ruimte. Er zijn al huurders die om die reden ruimte teruggeven.

Of het significant is? Ik zal het zo zeggen: het gebeurt. We staan aan het begin van een cyclus, hè. Maar ik verwacht dat het met de toename van de ruimte die in onderhuur is wel mee zal vallen. Zodra er weer enige positiviteit aan de horizon is, gaan bedrijven weer heel snel terug naar kantoorgebruik. Want in het kantoor wil je toch zijn met zijn allen.’

‘Voorzichtig zijn met huurindexatie slechtere panden’

Maaike Boné, executive director Advisory & Transaction CBRE:

‘De manier waarop energieprijsstijgingen doorwerken in de huurprijzen zal een deel van de bedrijven negatief verrassen. Op basis van de eerste signalen kun we daar wel voorzichtig vanuit gaan. In welke mate verhuurders huurindexatie gaan toepassen, zal in het eerste kwartaal van 2023 pas echt goed zichtbaar worden. Veel huurovereenkomsten lopen per kalenderjaar. De betreffende huurders krijgen pas in de eerste maanden van volgend jaar een bericht van de verhuurder op de mat: “Dit is het.”

Het zal interessant worden. Voor bepaalde huurders is het de moeite waard de huurprijs na indexatie plus de servicekosten van verschillende locaties te vergelijken. Waar A altijd de meest geschikte locatie heeft geleken, kan dat ineens B worden. Bijvoorbeeld omdat op locatie B lagere servicekosten worden doorberekend.

Waar A altijd de meest geschikte locatie heeft geleken, kan dat ineens B worden.

Zo krijgen eindgebruikers opnieuw iets om over na te denken. Bedrijven onderzochten al een tijd het effect van hybride werken op het gebruik van kantoor. En daarmee op het aantal vierkante meters dat ze nodig hebben. We zien al dat sommige bedrijven daarom nu wat ruimte in onderverhuur doen.

Tot nu toe heeft dat afstoten van vierkante meters kantoorruimte nog weinig effect gehad op de leegstand. Er is nog altijd meer ruimte nodig dan eindgebruikers gemiddeld achterlaten. Het komt mede door een inhaaleffect. Vanwege covid hadden veel bedrijven hun huisvestingsbeslissingen in de wacht gezet. Het afgelopen jaar waren er veel eindgebruikers die wel besluiten moesten nemen. Het komende jaar is dat ook zo.

Of die bedrijven nog evenveel zullen willen huren nu de economische omstandigheden zijn veranderd? Dat is nog even afwachten. Op de gebruikersmarkt zie je het effect van een economische verandering later dan op de investeringsmarkt. In bepaalde sectoren zullen we dat mogelijk gaan zien, bijvoorbeeld in de techsector. Er zijn nu al nieuwsberichten over grote techbedrijven die personeel ontslaan. Op een gegeven moment zal dat effect hebben op het gebruik van kantoren binnen die sector.

Als hoge huurindexatie een negatief effect heeft op de vraag, dan is het op de vraag naar gebouwen van mindere kwaliteit. Sinds vorig jaar zien we dat kwalitatief goede gebouwen op ov-knooppunten meer in trek zijn. Stel dat jij als verhuurder geen kwaliteit kunt bieden. En dan ook nog eens gaat indexeren terwijl de servicekosten de pan uit rijzen. Dan gaan gebruikers natuurlijk kijken naar alternatieven zoals betere, duurzamere gebouwen. Dus als eigenaar van een kwalitatief minder gebouw doe je er misschien niet verstandig aan om de huur volledig te indexeren.

Het verschil in populariteit tussen gebouwen van goede en slechte kwaliteit zal groeien. Zo zorgt de stijging van de energieprijzen voor een nog sterkere polarisatie van de kantorenmarkt.’

‘Let op: verborgen leegstand nu al aanzienlijk’

Madeline Buijs, hoofdeconoom en hoofd onderzoek Colliers International:

‘Toen de inflatie sterk opliep, was het nog de vraag of eindgebruikers daadwerkelijk huurverhogingen van soms wel meer dan 10 procent zouden krijgen. Dat blijkt inderdaad veel voor te komen. Vooral bij bedrijven met wat oudere huurcontracten, want daarin is de huurverhoging vaak niet begrensd.

Zo’n stijging is voor sommige huurders moeilijk te dragen. Om kosten te besparen, zal een deel van hen naar een goedkopere locatie verhuizen of minder vierkante meters aanhuren. En je ziet bijzondere situaties. In een multitenantgebouw kan het gebeuren dat langer zittende huurders aanzienlijk meer betalen dan nieuwe huurders. Die zittende huurders zijn daar ontevreden over, dus gaan ze in discussie met verhuurders.

Ineens kunnen de lichten ’s avonds wel uit en hoeft niet meer iedere ruimte de hele dag verwarmd te worden.

Stijgende energieprijzen zijn in de eerste plaats een obstakel voor ondernemingen in de horeca en de industrie, maar ook kantoorhoudende bedrijven hebben er last van. Positief daaraan is wel dat energiezuinige kantoren aantrekkelijker worden. Dat zal de verduurzaming versnellen en leidt tot ander gedrag van huurders. Ineens kunnen de lichten ’s avonds wel uit en hoeft niet meer elke ruimte de hele dag verwarmd te worden.

Een aantal bedrijven wil een lagere huurprijs om budget vrij te maken voor hogere energielasten. Op sommige kantorenlocaties kan dat een licht negatief effect hebben op de huurprijzen. De vraag zal daardoor niet afnemen, maar verschuiven naar energiezuinige kantoren.

De gedaalde benutting van gehuurde kantoorruimten wordt wél een grote uitdaging. De hoop dat de meeste werknemers terugkeren naar kantoor blijkt ongegrond. In het midden- en kleinbedrijf gebeurt dat, maar vooral grote banken en verzekeraars kampen met lage bezettingsgraden.

De verborgen leegstand is aanzienlijk. Uit ons onderzoek van maart 2022 bleek dat ongeveer 3,3 miljoen vierkante meter verhuurde kantoorruimte niet in gebruik is. Dat komt neer op 6 procent van de kantorenvoorraad. Die voorraad zal nooit in een keer op de markt komen omdat de huurders gebonden zijn aan contracten. Maar er gaat meer onderhuur plaatsvinden en bedrijven zullen de komende jaren echt gaan inkrimpen.

Op sommige locaties met veel grote bedrijven uit de IT-sector en de financiële en zakelijke dienstverlening kan het aanbod substantieel stijgen. Gebieden met veel start-ups en scale-ups zullen minder geraakt worden.

Op gewilde locaties betekende een verruiming van het aanbod de afgelopen jaren een kans voor bedrijven om geschikte kantoorruimte te vinden. Maar door de economische onzekerheden hebben veel grote bedrijven hun zoekvragen in de wacht gezet. Dat belooft weinig goeds voor het opnamevolume van 2023. Naar verwachting zal het uitkomen tussen 1,0 en 1,3 miljoen vierkante meter.’

‘Indexatie aanleiding om contracten open te breken’

Patrick Hooft Graafland, partner Office Consultancy bij Cushman & Wakefield:

‘Op dit moment zien we geen directe toename van organisaties die ruimte in onderhuur aanbieden als gevolg van hogere indexaties. Partijen die dat doen, hadden dit besluit al genomen als reactie op covid. Ze concludeerden toen al dat hun aantal vierkante meters niet meer aansloot bij de strategie van de organisatie. De herijking van die strategie heeft in een aantal branches al plaatsgevonden.

Wel verwachten we dat de hogere indexatie zal leiden tot gesprekken tussen huurders en verhuurders om contracten open te breken. Het aangaan van een langer contract maakt het mogelijk om de huurprijs indien nodig in overeenstemming te brengen met de markthuur. Die markthuur is een afspiegeling van vraag en aanbod en stijgt dus niet direct door indexatie.

Door de stijging van de energieprijzen zullen gebruikers vaker duurzame oplossingen kiezen. De vraag naar intercity-locaties en energiezuinige gebouwen zal toenemen. Het type vraag naar kantoorruimte is weinig anders dan voor de uitbraak van covid. Alleen worden de vierkante meters steeds vaker anders benut.

We verwachten dat de kantooropname dit jaar terugzakt naar net onder het niveau van eind 2020 van 1,0 miljoen vierkante meter. In het vierde kwartaal is de vraag naar kantoorruimte bijna stilgevallen door de economische onzekerheid. Sowieso vormt het gebrek aan hoogwaardig aanbod in de grote vijf steden dit jaar een rem op de opname. Na covid is de trend dat organisaties alleen verhuizen wanneer de kwaliteit van de huisvesting daardoor beter wordt.’

‘Onderverhuur optie bij kleinere financiële speelruimte’

Daan Bruinekreeft, research consultant Dynamis:

‘De hoge indexatie en energieprijsstijging verkleinen de financiële speelruimte van ondernemers. Wanneer je jouw kantoorruimte niet volledig kunt benutten, is onderverhuur een optie. Vooral in het midden- en kleinbedrijf. Ondernemingen hebben daar minder financiële speling, terwijl ze hun kantoorruimtes gemakkelijker verhuurd krijgen doordat de oppervlakten ervan kleiner zijn.

De opkomst van het hybride werken heeft nu minder invloed op de onderverhuur. De benutting van de werkvloer daalde sinds het begin van de coronapandemie, maar is nu redelijk stabiel. De laatste tijd concentreren werkgevers zich juist op meer fysieke aanwezigheid van werknemers op kantoor. Daardoor zal een groter deel van de kantoorruimte worden benut.

MKB krijgt kantoor kantoorruimte gemakkelijker onderverhuurd

De energieprijsstijging betekent een extra stimulans om een pand te verduurzamen of naar een pand met een betere energieprestatie te verhuizen. De vraag naar energiezuinige kantoorpanden steeg al door de verplichting van minimaal label C en het streven van bedrijven naar een duurzaam imago. Daar komt nu de financiële prikkel bij: het wordt erg duur om in een onduurzaam pand te zitten.

Een hogere huurindexatie heeft waarschijnlijk een beperkte invloed op de vraag naar kantoorruimte. Een eindgebruiker zit in principe vast aan een contract en heeft bij het wisselen van pand te maken met dezelfde inflatie. Ook kunnen huurders en verhuurders in goed overleg veel bereiken wanneer het bijvoorbeeld financieel te krap wordt voor de huurder. Op papier zou de vraag naar goedkopere kantoorgebouwen, op mindere locaties, licht kunnen groeien. Maar dat vinden we niet waarschijnlijk, omdat juist de locatie het belangrijkste criterium is bij de keuze van een kantoorgebruiker.

De daling van de benutting van gehuurde kantoorruimte zal waarschijnlijk geen effect hebben op de vraag. Het ene bedrijf groeit en het andere krimpt, waardoor er altijd vraag zal zijn naar verschillende kantoorruimtes. Overigens zou door de aankomende recessie de werkloosheid wel kunnen stijgen, wat voor een toenemende vraag naar kleinere kantoorruimtes zorgt.

Wanneer de macro-economische omstandigheden weer wat gunstiger worden voor de kantorenmarkt zal het opnameniveau in 2023 hoogstwaarschijnlijk weer groeien, vooral in het mkb. Hiervoor is wel een voorwaarde dat er voldoende kwalitatief aanbod is dat voldoet aan de eisen van de kantoorgebruikers.’

‘Tekort aan groene kantoren, overschot aan bruine’

Raymond Frederiks, senior consultant Market Intelligence, en Bas Sijbom, associate agency Savills Nederland:

‘Het aanbieden van kantoorruimte in onderhuur is maar zelden een oplossing en zeker geen gouden greep om kosten te besparen. Een werkgever kan niet besluiten ruimte af te staan wanneer de kantoorbezetting hetzelfde blijft.

Bij onderbenutting van die ruimte is het uitgangspunt anders. Krijgt de huurder te maken met hoge indexatie en een energieprijsstijging, dan zal hij eerder geneigd zijn om ruimte in onderhuur te doen. Dit omdat hij minder terugkrijgt voor wat hij betaalt en in de gelegenheid is om ruimte af te stoten.

Bij onderbenutting is onderverhuur eerder een optie om kosten te besparen

Zover is het voor de meeste huurders nog niet. Nog lang niet elke huurder heeft een grote stijging van de energieprijs voorgeschoteld gekregen. Ook zijn in veel gevallen de gevreesde hoge indexaties nog niet van toepassing of zelfs contractueel begrensd. Een invloed daarvan op onderhuur is er nog bijna niet. Daarbij: onderhuur is maar één van de mogelijkheden voor huurders. Zij kunnen ook heronderhandelen met als doel bijvoorbeeld het verkleinen van de oppervlakte.

De vraag naar kantoren zal door die afgenomen benutting met 10 procent dalen, verwachten we. De energieprijsstijging zal niet zozeer nog verder bijdragen aan een vermindering van de vraag, maar eerder tot een verandering ervan: gebruikers zullen veel eerder voor energiezuinige kantoren gaan kiezen. Hierdoor zal op korte termijn al een tekort aan “groene” kantoren ontstaan en een overschot aan “bruine” veel minder duurzame kantoorruimte.

Wat eerder nog zal leiden tot een afname van de vraag, zijn verslechterende economische omstandigheden. Wanneer de groei van bedrijven door hoge kosten afneemt, of omslaat in krimp, zal dit binnen bepaalde sectoren invloed hebben op de opname van kantoorruimte. Dit is nu bijvoorbeeld al zichtbaar in de techsector. Voorzichtigheid blijft echter nog wel geboden, want bepaalde factoren die de vraag beïnvloeden zijn nu nog onduidelijk. Bijvoorbeeld of werknemers weer meer naar kantoor zullen gaan in de koude maanden, wat weer een push kan geven aan de bezettingsgraad.’