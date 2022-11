Cloudsoftwarebedrijf huurt in Rembrandt Park One

Cloudsoftware-specialist CM.com opent een kantoor in Rembrandt Park One, het voormalige Ringpark-gebouw in Amsterdam-West. Het beursgenoteerde bedrijf uit Breda huurt met ingang van het eerste kwartaal van 2023 de eerste en tweede verdieping van het paviljoen bij het herontwikkelde kantoorgebouw.