Dudok verhuurt ruim 25.000 m2 logistiek in Roosendaal

Savills heeft Dudok Real Estate geadviseerd bij een verhuurtransactie in totaal circa 25.625 m2, verdeeld in circa 24.400 m2 warehouse, circa 625 m2 kantoorruimte en circa 600 m2 additioneel in te bouwen kantoorruimte aan Rietschotten 9 in Roosendaal.