Waarom Nederlandse vastgoedaandelen nog minder aantrekkelijk worden

Na een lastig 2022 gaat beursgenoteerd vastgoed in Europa opnieuw een zeer onzeker en volatiel jaar tegemoet. Maar na vele ondermaatse jaren presteren de Nederlandse vastgoedaandelen dit jaar een stuk beter - of liever gezegd minder slecht - dan gemiddeld. Waarom deze Europese koppositie waarschijnlijk niet wordt gecontinueerd in 2023.