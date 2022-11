Duurzaam bouwen wint dankzij crisis eindelijk terrein

Jarenlang was het vechten tegen de bierkaai voor de duurzame en innovatieve pioniers in vastgoedland. De Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende energieprijsexplosie geven hen nu vleugels. Niet iedereen is echter bereid oude verdienmodellen op te geven.