Emborion Vastgoed en ERA Contour ontwikkelen 550 woningen in Barendrecht

Dit vormt de eerste fase van Fruitpacking District, dat onderdeel uitmaakt van de gebiedsontwikkeling De Stationstuinen in Barendrecht. Hiervoor ondertekenden Emborion Vastgoed en ERA Countour op 15 november 2022 een samenwerkingsovereenkomst.

Rondom het NS-station van Barendrecht verrijst de komende tien tot twaalf jaar De Stationstuinen. Deze wijk biedt straks ruimte voor circa 3.500 nieuwe woningen, waarvan 60 procent betaalbaar. Ook komen er diverse voorzieningen. De Stationstuinen maakt onderdeel uit van Dutch Fresh Port, het grootste AgroVersFood cluster van Nederland.

Fruitpacking District

Als onderdeel van De Stationstuinen transformeert het Barendrechtse familiebedrijf Emborion Vastgoed haar huidige logistieke vastgoed naar Fruitpacking District. Met circa 2.600 woningen en 36.500 m2 aan voorzieningen, kantoren en makersruimten vormt het zo’n 70 procent van de totale gebiedsontwikkeling van De Stationstuinen.

Woningbouwimpuls

Het Rijk en de provincie Zuid-Holland investeren in het project voor de komst van sociale huurwoningen en woningen in het middenhuursegment. Eerder dit jaar is een Woningbouwimpuls toegekend aan het project van 26 miljoen euro.

De start van de bouw van de eerste woningen staat gepland tweede helft van 2024.