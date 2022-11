A.s.r. real estate koopt en verhuurt winkelpand in Eindhoven

A.s.r. real estate heeft namens het ASR Dutch Prime Retail Fund het high street object Demer 6 in Eindhoven gekocht. Het pand, dat sinds afgelopen voorjaar leeg stond, is direct na afronding van het aankooptraject verhuurd aan internationale retailer Calzedonia. Wat was de transactiesom?