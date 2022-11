Dit ontving Bayer voor Mijdrechtse vestiging

Bayer en Van Walraven kwamen eerder dit jaar de verkoop overeen en hebben onlangs het eigendom overgedragen. Van Walraven kocht het pand, bestaande uit een perceel van 20.460 m2 en circa 7.000 m2 aan gebouwen, om de uitbreiding van het hoofdkantoor in Mijdrecht mogelijk te maken. Van Walraven is een groothandel in infra- en installatiematerialen. Het familiebedrijf heeft bijna 400 medewerkers in dienst, verspreid over dertien locaties in het land. Bayer is een wereldwijde onderneming in de gezondheidszorg en landbouw.

Van Walraven betaalde via de BV Habomij 6,9 miljoen euro, blijkt uit Kadastergegevens. Bayer werd commercieel geadviseerd door Cushman & Wakefield, juridisch door Van Benthem & Keulen en voor technische onderzoeken door Ramboll. Van Walraven werd juridisch geadviseerd door KB notarissen.