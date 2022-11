Albert Heijn bouwt eerste geautomatiseerd Home Shop Center

Albert Heijn is in Barendrecht begonnen met de bouw van een geautomatiseerd Home Shop Center (HSC), waar de houdbare producten straks niet meer door mensen maar door honderden robots verzameld en ingepakt worden. Het is voor het eerst dat de supermarktketen gaat werken met "mechanisatie" in zo'n center.