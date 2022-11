Rijk en regio investeren 1,59 miljard euro in regio Brainport Eindhoven

Het Rijk en de regio gaan ruim 1,59 miljard euro investeren in het verbeteren van de bereikbaarheid en het versnellen van de woningbouw in regio Brainport Eindhoven. Dat is afgesproken in de Brainportdeal tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) in Den Haag.