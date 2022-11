Covid? Digitalisering? De retailmarkt buigt met alle stormen mee

Ook na covid en de voortsnellende digitalisering staat de Nederlandse binnenstad nog fier overeind, constateren Gertjan Slob - directeur Research bij Locatus - en Lodewijk Buijs – executive director Retail bij CBRE. Buijs ziet online retail nog hard groeien, zonder dat dit zal leiden tot lege winkelstraten. Slob betwijfelt of de tot nu toe veerkrachtige retailmarkt klaar is voor een nieuwe crisis. ‘De passantenstromen in de binnenstad liggen zelfs nu op amper 70 procent van het precovid­niveau.’