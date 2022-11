Gemeente Rotterdam staat met Feyenoord City nog steeds op nul

De eerste plannen voor Feyenoord City dateren uit 2015 en nu, zeven jaar later, staat de gemeente nog steeds op nul in een woningenwedstrijd die met zeer grote cijfers moet worden gewonnen. Het moet toch niet zo moeilijk zijn om snel met een nieuw plan te komen, zodat in elk geval met die duizenden nieuwe woningen op de locatie kan worden gestart, blogt Ruud de Wit.