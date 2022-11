Ministers wisten dat bouwvrijstelling wankel was, toch is er geen plan B

Dat de stikstofvrijstelling voor de bouwsector van tafel ging, was voor velen geen verrassing. Den Haag had al vroeg in de smiezen dat vergunningen links laten liggen geen blijvertje kon zijn, blijkt uit een reconstructie door Cobouw van het optuigen van de bouwvrijstelling. 'Er konden wel mooi wat bouwprojecten door.'