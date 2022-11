Forse uitbreiding Eindhovense Brainport Industries Campus

Na de opening in 2019 gaat de ontwikkeling van Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven een volgende fase in. Gemeente Eindhoven en VOF BIC hebben woensdag de overeenkomst getekend en het voorlopig ontwerp van BIC2 gepresenteerd, dat 225.000 m2 omvat.