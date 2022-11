Deal tussen Rivian en VDL Nedcar tweemaal niet doorgegaan

In een vraaggesprek met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij zei president-directeur Willem van der Leegte dinsdag dat er op het laatste moment een kink in de kabel kwam. ‘We hadden verwacht dat we begin dit jaar eruit waren met Rivian’, aldus de topman. Het afketsen van beide deals lag volgens de woordvoerder van het bedrijf aan externe factoren. ‘We waren dicht bij een overeenkomst’, zei hij. Maar die ging niet door vanwege ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne, waardoor ‘het speelveld wereldwijd veranderde’.

In gesprek

‘Iedereen kijkt nu opnieuw naar zijn prioriteiten’, aldus de woordvoerder. Hij benadrukte dat VDL Nedcar nog steeds in gesprek is met Rivian.

In 2024 loopt het contract af dat VDL Nedcar met BMW heeft voor het produceren van auto’s in het Limburgse Born. Een opvolger is nog niet gevonden. Voor de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij spreekt Van der Leegte het vertrouwen uit dat er een oplossing komt. Hij wees daarbij op de kwaliteit van de fabriek in Born: ‘We zijn de op één na beste fabriek in Europa.’

Mobiliteitscentrum

VDL gaat intussen tientallen miljoenen investeren in een mobiliteitscentrum dat in Born uit de grond moet rijzen. Daarin zouden onder meer productie en ontwikkeling van batterijen, automatisch rijdende auto’s en de productie van kleinere hoeveelheden auto’s onderdak moeten krijgen.

Vooruitlopend op een deal met Rivian liet VDL begin dit jaar een bos vlakbij de autofabriek in Born kappen. Tientallen actievoerders probeerden de kap van dit Sterrebos door een bezetting te voorkomen, mede omdat er twijfels bestonden aan het doorgaan van het contract met Rivian. Een grote politiemacht maakte na dagen begin februari een eind aan de bezetting.

Woedende reatie

De actiegroep Red het Sterrebos reageert woensdag woedend op het nieuws rond Rivian. ‘VDL heeft nog steeds geen deal met Rivian, en die deal gaat ook niet komen’, aldus de actiegroep op Twitter. ‘Het Sterrebos is voor niks gekapt… Wanneer worden de misdadigers van Van der Leegte aangeklaagd?’