Wanneer komt de draai van de centrale banken?

De inflatie blijft vooralsnog op hoog niveau, zeker in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. Dat komt doordat de prijsgroei nog steeds sterk bepaald wordt door de energiecrisis, waar monetair beleid weinig aan kan doen. In de Verenigde Staten lijkt het afkoelen van de vraag door de centrale bank meer effect te kunnen hebben, maar ook daar komt de inflatie nog maar mondjesmaat naar beneden (van 9,1 procent in juni naar 8,2 procent in september). Daarbij is het wel goed om in de gaten te houden dat monetair beleid met een vertraging werkt en het grootste effect op de economie pas na ongeveer een jaar tot anderhalf jaar heeft.

Hoog genoeg?

De vraag voor beleggers is nu wanneer centrale banken de rente hoog genoeg vinden. Dit punt lijkt snel dichterbij te komen, maar vooralsnog zijn ze er nog niet. Klaas Knot gaf recent in Buitenhof nog aan dat de ECB in december de rente waarschijnlijk met 0,5 tot 0,75 procent zal verhogen. Dat zou weer een grote rentesprong betekenen, waarmee het de grootste ‘rentecyclus’ van de ECB ooit zou worden. Wij denken dat er daarna zelfs nog een kleine volgende stap kan komen in februari volgend jaar, waarmee de depositorente van de ECB op 2,25 procent uit zou komen. Begin volgend jaar lijkt een reëel moment waarop de cyclus van renteverhogingen ten einde komt, zowel in Europa als in de VS.

Geen hints

Ondanks dat het einde van de renteverhogingen dichterbij komt, moet u niet verwachten dat centrale banken nu snel brandmeester zullen aankondigen. Wanneer dat gebeurt zullen beleggers verwachten dat er ook weer een rentedaling aankomt en daarop anticiperen. Daardoor kan de lange rente gaan dalen wat het investeren van huishoudens en bedrijven juist stimuleert. Zo’n daling zagen wij deze zomer in de Verenigde Staten waarna de Federal Reserve zich genoodzaakt zag om een stevigere toon aan te slaan met betrekking tot renteverhogingen. Ondanks dat de economie momenteel snel aan het vertragen is en in de eurozone waarschijnlijk al aan een recessie begonnen is, zullen centraal bankiers de komende maanden dus heel zuinig blijven met hints over wanneer rentes weer gaan dalen.