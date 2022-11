Europese logistieke leegstand op historisch laag niveau

Uit onderzoek van vastgoedadviseur CBRE blijkt dat het aanbod van Europese logistieke ruimte is gedaald tot een historisch laag punt, met een gemiddelde leegstand in de hele regio van net onder de 2,3 procent. Dit is een daling van 50 basispunten ten opzichte van vorig jaar.