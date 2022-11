Nieuwe lichting van 14 MSRE-studenten afgestudeerd

Tijdens een feestelijke uitreiking in de Vondelkerk in Amsterdam hebben dertien MSRE-studenten op 3 november 2022 hun diploma ontvangen uit handen van programmamanager MSRE Arthur Marquard van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Het MSRE-alumninetwerk bestaat nu uit 646 afgestudeerden.