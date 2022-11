Certitudo verkoopt kantoorpanden in Eindhoven en Den Bosch

Het gaat om een kantoorpand aan de Hambakenwetering 4 in Den Bosch (foto) met een oppervlakte van 1.600 m2 en 80 parkeerplaatsen. Het is volledig verhuurd aan BNP Paribas Leasing Solutions. Hiervoor betaalt de koper 2.564.310 euro.

Het tweede pand is een gedeelte van de Hambakenwetering 8 dat wordt verhuurd aan Bouwgroep Moonen en kantorenverzamelconcept Succeed offices. Het omvat 1.186 m2 en 28 parkeerplaatsen. Koopprijs van dit pand: 2.675.000 euro.

Het Eindhovense pand staat aan de Beukenlaan 137-141 en wordt verhuurd aan een acht huurders. Het betreft 1.273 m2 en 13 parkeerplaatsen. Hiervoor telde Indigo 2,5 miljoen neer.

Koper FGR Indigo is een gesloten fonds van particuliere investeerders. Het doel van de aankoop is om de panden te structureren in een beleggingsfonds.

Certitudo Capital werd tijdens de transactie geadviseerd door CBRE.