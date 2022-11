KVK ziet toename faillissementen, al blijft het aantal laag

Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard neemt gestaag toe. Volgens een maandrapport van de Kamer van Koophandel (KVK) gingen er afgelopen maand 185 bedrijven failliet. Dat waren er in doorsnee meer dan in de afgelopen maanden.