Fed hint op minder forse rentestappen die langer doorgaan

Het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten stijgt opnieuw met 0,75 procent. Het is de vierde keer dat de Federal Reserve de rente met zo'n grote stap verhoogt om de hoge inflatie te bestrijden. In een toelichting stelt voorzitter Jerome Powell van de koepel van de Amerikaanse centrale banken minder forse renteverhogingen in het vooruitzicht, maar ze zullen waarschijnlijk wel langer doorgaan.